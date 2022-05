Ultime Notizie Roma del 24-05-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Nuovo appuntamento con l’informazione continua la triste conta dei giorni di conflitto in Ucraina Siamo al giorno 89 m arriva la prima condanna per crimini di guerra un giovane Russo dovrà scontare l’ergastolo il presidente zielinski afferma che l’unico modo per raggiungere la pace Un incontro tra lui e Vladimir Putin e poi che però chiude è un semplice tentativo di Pubbliche relation dice il vizio del inviato Russo alle nazioni unite Le persone che non sono esperto e non capiscono che quello che ha il vertice devono essere preparati affonda in ordine del giorno deve essere concordato da entrambe le parti altrimenti non c’è bisogno di parlare e aggiunge siamo stati noi a bloccare i colloqui alcuni contatti sono Infatti datazione ti aspettiamo in un certo senso risposte dagli ucraini ...