Tabacco | Carabinieri e Philip Morris insieme per la sicurezza degli esercenti

(Di martedì 24 maggio 2022) Siglato a Roma il protocollo d'intesa tra la multinazionale dele l'Arma per aumentare ladei rivenditori grazie alle attività di formazione supportate dalle forze dell'ordine

L'Arma dei Carabinieri e Philip Morris Italia hanno firmato un protocollo di intesa, della durata di due anni, per la promozione di attività informative a favore della filiera del tabacco. L'accordo prevede la partecipazione di operatori dell'Arma agli eventi informativi. Siglato a Roma il protocollo d'intesa tra la multinazionale del tabacco e l'Arma per aumentare la sicurezza dei rivenditori grazie alle attività di formazione supportate dalle forze dell'ordine. E' stato firmato questa mattina, martedì 24 maggio, a Roma un protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri e Philip Morris.