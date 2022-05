Sport in tv oggi (martedì 24 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di martedì 24 maggio 2022) Una nuova giornata di Sport quella odierna (martedì 24 maggio) tutta da vivere su OA Sport. Si comincia fin dalle prime ore del mattino italiano con la NBA per poi entrare nel vivo con eventi di un certo spessore. Il riferimento è al Giro d’Italia e al Roland Garros. Sulle strade della Corsa Rosa andrà in scena la 16ma tappa da Salò ad Aprica e ci si aspettano fuochi d’artificio. Tanta salita da affrontare per i corridori, con la presenza del temuto Mortirolo, erta storica del Giro su cui tante pagine di storia sono state scritte. A Parigi sarà il giorno degli italiani, con tantissimi azzurri in campo tra cui Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, con quest’ultimo che affronterà il finalista dell’anno passato, Stefanos Tsitsipas. Questo e tanto altro da vivere in nostra compagnia per restare sempre ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) Una nuova giornata diquella odierna (24) tutta da vivere su OA. Si comincia fin dalle prime ore del mattino italiano con la NBA per poi entrare nel vivo condi un certo spessore. Il riferimento è al Giro d’Italia e al Roland Garros. Sulle strade della Corsa Rosa andrà in scena la 16ma tappa da Salò ad Aprica e ci si aspettano fuochi d’artificio. Tanta salita da affrontare per i corridori, con la presenza del temuto Mortirolo, erta storica del Giro su cui tante pagine di storia sono state scritte. A Parigi sarà il giorno degli italiani, con tantissimi azzurri in campo tra cui Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, con quest’ultimo che affronterà il finalista dell’anno passato, Stefanos Tsitsipas. Questo e tanto altro da vivere in nostra compagnia per restare sempre ...

