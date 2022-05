Sondaggi Tecnè: Fdi stacca il Pd, in rialzo la Lega (Di martedì 24 maggio 2022) Prosegue il trend di crescita di Fratelli d’Italia. Secondo i Sondaggi Tecnè realizzati per l’Agenzia Dire, il partito di Giorgia Meloni nell’ultima settimana ha guadagnato tre decimi attestandosi al 22,7% e portando ad oltre un punto il distacco dal Pd. I dem vengono dati in sofferenza: nei sette giorni appena trascorsi hanno perso due decimi scivolando al 21,5%. Piccolo rialzo per la Lega ora al 15,3% mentre il Movimento 5 Stelle scende sotto il 13%. Stabile Forza Italia al 10,7% con Azione/+Europa che avanza piano al 4,6%. In positivo pure Italia Viva al 2,1%, subito dietro appaiate troviamo Italexit e Sinistra Italiana entrambe al 2%. Chiudono i Verdi all’1,9%. La quota di astenuti e indecisi rimane superiore al 40% (43%). I Sondaggi Tecnè danno in calo il gradimento di ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 24 maggio 2022) Prosegue il trend di crescita di Fratelli d’Italia. Secondo irealizzati per l’Agenzia Dire, il partito di Giorgia Meloni nell’ultima settimana ha guadagnato tre decimi attestandosi al 22,7% e portando ad oltre un punto il distacco dal Pd. I dem vengono dati in sofferenza: nei sette giorni appena trascorsi hanno perso due decimi scivolando al 21,5%. Piccoloper laora al 15,3% mentre il Movimento 5 Stelle scende sotto il 13%. Stabile Forza Italia al 10,7% con Azione/+Europa che avanza piano al 4,6%. In positivo pure Italia Viva al 2,1%, subito dietro appaiate troviamo Italexit e Sinistra Italiana entrambe al 2%. Chiudono i Verdi all’1,9%. La quota di astenuti e indecisi rimane superiore al 40% (43%). Idanno in calo il gradimento di ...

Advertising

ultimora_pol : #Sondaggi #Italia #Amministrative #Liguria #Genova Sondaggio di Tecnè: Marco #Bucci: 56% (+2) Ariel… - ultimora_pol : #Sondaggi #Italia Sondaggio di Tecnè: #FdI|ECR: 23% (+1) #PD|S&D: 21,5% (-0,5) #Lega|ID: 15% #M5S|NI: 13%… - airone555 : RT @F_Scoccimarro: ???? Nei sondaggi gli elettori continuano a premiare @GiorgiaMeloni. Confermando @FratellidItalia primo partito in Itali… - ChiaraGatta4 : RT @F_Scoccimarro: ???? Nei sondaggi gli elettori continuano a premiare @GiorgiaMeloni. Confermando @FratellidItalia primo partito in Itali… - Fabio60579865 : RT @F_Scoccimarro: ???? Nei sondaggi gli elettori continuano a premiare @GiorgiaMeloni. Confermando @FratellidItalia primo partito in Itali… -

Sondaggi Tecnè: Fdi stacca il Pd, in rialzo la Lega Sondaggi Tecnè: Fdi stacca il Pd, in rialzo la Lega Prosegue il trend di crescita di Fratelli d'Italia. Secondo i sondaggi Tecnè realizzati per l' Agenzia Dire , il partito di Giorgia Meloni nell'... Sondaggi politici oggi 23 maggio: Fratelli d'Italia vola, Lega e M5S lontani Sondaggi politici Agenzia Dire " Tecnè: le ultime rilevazioni ad oggi 23 maggio 2022 · Fratelli d'Italia: 22,7% (+0,3) · Partito democratico: 21,5% ( - 0,2) · Lega Nord: 15,3% (+0,1) · Movimento 5 ... : Fdi stacca il Pd, in rialzo la Lega Prosegue il trend di crescita di Fratelli d'Italia. Secondo irealizzati per l' Agenzia Dire , il partito di Giorgia Meloni nell'...politici Agenzia Dire ": le ultime rilevazioni ad oggi 23 maggio 2022 · Fratelli d'Italia: 22,7% (+0,3) · Partito democratico: 21,5% ( - 0,2) · Lega Nord: 15,3% (+0,1) · Movimento 5 ...