Simona Izzo pubblica una foto della nipote Myriam Catania e l’ex marito Luca Argentero, e il web si rivolta (Di martedì 24 maggio 2022) Simona Izzo sembra che nelle scorse ore sia finita al centro della polemica, dopo aver pubblicato una fotografia sui social che ha lasciato tutti senza parole. La nota attrice e doppiatrice, pare che abbia pubblicato sui social una foto della nipote Myriam Catania e fin qui non ci sarebbe nulla di male se non fosse che la foto era relativo al giorno delle nozze della stessa con Luca Argentero. Sappiamo bene che i due sono stati insieme per diversi anni e che sono convolati a nozze, decidendo poi di lasciarsi. Adesso entrambi hanno una nuova vita al fianco dei loro rispettivi compagni e hanno avuto anche dei figli. Ebbene, ... Leggi su baritalianews (Di martedì 24 maggio 2022)sembra che nelle scorse ore sia finita al centropolemica, dopo averto unagrafia sui social che ha lasciato tutti senza parole. La nota attrice e doppiatrice, pare che abbiato sui social unae fin qui non ci sarebbe nulla di male se non fosse che laera relativo al giorno delle nozzestessa con. Sappiamo bene che i due sono stati insieme per diversi anni e che sono convolati a nozze, decidendo poi di lasciarsi. Adesso entrambi hanno una nuova vita al fianco dei loro rispettivi compagni e hanno avuto anche dei figli. Ebbene, ...

Advertising

_moonlights____ : Per un attimo l’ho scambiata per Simona izzo - 86Nuvoletta : Simona Izzo oggi si è svegliata con la voglia di litigare con tutt* o non si spiega ?? - BigFabi_ : è che io simona izzo la amo proprio assai - capriglionefran : @vitaindiretta @albmatano @SimonettaIzzo @Gloria_Guida @lagiallo Ad 1provino trasm 20 anni mi chiesero quale donna… - ilFelle : @AlexKensei77 Vero. Trovavo la sua bellezza viscida, anomala. Lei donna di una classe infinita e il doppiaggio era… -