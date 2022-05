Advertising

TV7Benevento : Calcio: Rocchi, 'con il Var abbiamo ridotto dell'86% gli errori arbitrali' - - sportli26181512 : Rocchi: 'Abbiamo arbitri con la A maiuscola, in questo gruppo talenti incredibili ': Rocchi: 'Abbiamo arbitri con l… - Gazzetta_it : Rocchi: 'Abbiamo arbitri con la A maiuscola, e mi riferisco ai nostri internazionali' - pio_rocchi : RT @Silvana_demari: Abbiamo il vaiolo delle scimmie. Incredibilmente Bill Gates ha messo a punto un vaccino contro questo virus dal 2019, i… - Giusepp52628423 : Noi vinciamo sempre.... Noi abbiamo vinto anche quando in campo c'erano Pereira Schelotto Jonathan e rocchi PERCHÉ… -

La Gazzetta dello Sport

...molto complessa come questa - ha detto- . Siamo in una fase di grande ricambio generazionale, che speriamo porti ad avere arbitri di altissimo livello nei prossimi 3 o 4 anni.arbitri ...ha evidenziato come in Serie B la riduzione degli errori sia stato addirittura superiore al ... alcuni errori non sono mancati eancora tanta voglia di crescere e confrontarci. E' ... Rocchi: "Abbiamo arbitri con la A maiuscola, e mi riferisco ai nostri internazionali" Condividi questo articolo:Firenze, 24 mag. – (Adnkronos) – “Qualcuno ha fatto di tutto per crearci problemi: c’è stata una grossa fetta di calcio che ci ha dato una grossa mano, perché se non avessimo ...'Fase di cambio generazionale, fra 2-3 anni avremo grandi arbitri', dice il designatore FIRENZE (ITALPRESS) - 'E' stata la mia prima stagione ...