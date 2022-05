Pioli: “Credo che il successo sia dovuto alla grande continuità che i ragazzi hanno avuto dall’inizio alla fine. Su Tonali e Leao…” (Di martedì 24 maggio 2022) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dello Scudetto ai microfoni di Milan Tv. Di seguito uno stralcio di quanto dichiarato dal mister rossonero. Lo Scudetto è uno, ma quante volte bisogna vincerlo in una stagione? “Tutte le partite hanno significato tantissimo nel nostro percorso. Certo, qualcuna l’abbiamo definita più pesante di altre, come per esempio gli scontri diretti, ma poi quelle che sulla carta sembravano più semplici si sono rivelate più complicate. Credo che il successo sia dovuto alla grande continuità che i ragazzi hanno avuto dall’inizio alla fine, non perdendo mai di vista quello che è il ... Leggi su seriea24 (Di martedì 24 maggio 2022) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato dello Scudetto ai microfoni di Milan Tv. Di seguito uno stralcio di quanto dichiarato dal mister rossonero. Lo Scudetto è uno, ma quante volte bisogna vincerlo in una stagione? “Tutte le partitesignificato tantissimo nel nostro percorso. Certo, qualcuna l’abbiamo definita più pesante di altre, come per esempio gli scontri diretti, ma poi quelle che sulla carta sembravano più semplici si sono rivelate più complicate.che ilsiache i, non perdendo mai di vista quello che è il ...

