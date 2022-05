“Perché non è allarmante”. Vaia smonta le paure sul vaiolo delle scimmie (Di martedì 24 maggio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/05/vaiolo-1.mp4 Nemmeno il tempo di diffondersi in mezzo mondo, che il vaiolo delle scimmie sembra già fare più paura del coronavirus. La Gran Bretagna ha deciso di vaccinare tutti i contatti stretti dei casi confermati. Gli Stati Uniti stanno lavorando per capire se e quale prodotto è il caso di inoculare. Joe Biden si dice preoccupato e invita tutto il mondo a mettersi in allerta. I virologi tornano in voga, chi pure suggerendo astinenze sessuali vari. E Oms, Ecdc, Ema e i vari istituti italiani fanno il loro lavoro, predicando cautela. Francesco Vaia, direttore generale dell’Istituto Spallanzani, che ha in cura tre dei cinque casi di vaiolo delle scimmie registrati in Italia, invita però a non ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 24 maggio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/05/-1.mp4 Nemmeno il tempo di diffondersi in mezzo mondo, che ilsembra già fare più paura del coronavirus. La Gran Bretagna ha deciso di vaccinare tutti i contatti stretti dei casi confermati. Gli Stati Uniti stanno lavorando per capire se e quale prodotto è il caso di inoculare. Joe Biden si dice preoccupato e invita tutto il mondo a mettersi in allerta. I virologi tornano in voga, chi pure suggerendo astinenze sessuali vari. E Oms, Ecdc, Ema e i vari istituti italiani fanno il loro lavoro, predicando cautela. Francesco, direttore generale dell’Istituto Spallanzani, che ha in cura tre dei cinque casi diregistrati in Italia, invita però a non ...

