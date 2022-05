Milan, Bargiggia: “Chiusura per Origi, più lontani Botman, Sanches e Berardi” (Di martedì 24 maggio 2022) A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), la redazione de IlSognoNelCuore.com ha raccolto alcune delle dichiarazioni del noto conduttore televisivo. “Per il Mercato rossonero possiamo assicurare la Chiusura del colpo Origi, dal Liverpool di Kloop. In Italia si ragiona male, non sempre chi spende di più vince il Milan è un grande esempio. Il Napoli aveva ottimi risultati dai testi atletici, ma è parso davvero un po’ stanco nel rush finale nelle partite pesanti. La qualità del campionato è stato qualitativamente scarso, ma molto appassionante il Milan è stato un rullo compressore quando le inseguitrici hanno un po’ lasciato la corda. Di Lorenzo e Lobotka assenti nelle partite decisive e questo è stato ... Leggi su seriea24 (Di martedì 24 maggio 2022) A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paoloin onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), la redazione de IlSognoNelCuore.com ha raccolto alcune delle dichiarazioni del noto conduttore televisivo. “Per il Mercato rossonero possiamo assicurare ladel colpo, dal Liverpool di Kloop. In Italia si ragiona male, non sempre chi spende di più vince ilè un grande esempio. Il Napoli aveva ottimi risultati dai testi atletici, ma è parso davvero un po’ stanco nel rush finale nelle partite pesanti. La qualità del campionato è stato qualitativamente scarso, ma molto appassionante ilè stato un rullo compressore quando le inseguitrici hanno un po’ lasciato la corda. Di Lorenzo e Lobotka assenti nelle partite decisive e questo è stato ...

