Advertising

salvione : Mancini: 'Puntavamo la finale ed è arrivata. Ora vogliamo il trofeo' - CorSport : #Mancini: 'Puntavamo la finale ed è arrivata. Ora vogliamo il trofeo' ?? - sportli26181512 : Mancini: 'Puntavamo la finale ed è arrivata. Ora vogliamo il trofeo': Le parole del difensore giallorosso alla vigi… -

Corriere dello Sport

Al 2',colpisce il palo della porta difesa da Rui Patricio nel tentativo di anticipare ... Ci. In campionato avremmo potuto avere qualche punto in più ma abbiamo puntato tanto sulla ...Al 2',colpisce il palo della porta difesa da Rui Patricio nel tentativo di anticipare ... Ci. In campionato avremmo potuto avere qualche punto in più ma abbiamo puntato tanto sulla ... Mancini: "Puntavamo la finale ed è arrivata. Ora vogliamo il trofeo" Dopo la straordinaria vittoria in Conference League, Mourinho ha parlato in lacrime ai microfoni, dopo aver scritto la storia della Roma.AGI - Fuochi d'artificio, caroselli, bandiere e magliette. Il cielo è giallorosso sopra Roma. La festa scoppia pochi minuti prima delle 23, quando il triplice fischio del direttore di gara assegna all ...