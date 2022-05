LIVE Bronzetti-Ostapenko 0-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: si comincia sul campo 14! (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ottima prima dell’azzurra. 0-1 Game a zero di Ostapenko. 40-0 Di poco lunga la risposta di Bronzetti. 30-0 Servizio e diritto della #13 al mondo che chiude a volo. 15-0 Servizio centrale della lettone. 0-0 Si comincia! Batte Ostapenko. INIZIO PRIMO SET 11.08 Ultima il riscaldamento sul campo 14! 11.06 Debutto per Lucia Bronzetti dopo il primo turno raggiunto agli Australian Open perdendo contro la #1 al mondo e futura campionessa Asleigh Barty, 11.04 Giocatrici pronte a scendere in campo sul 14! 11.02 Ultimo match in programma sul campo 6 anche per Giulio Zeppieri contro Hubert Hurkacz mentre Lorenzo Sonego è impegnato sul campo 13 contro il tedesco Peter ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Ottima prima dell’azzurra. 0-1 Game a zero di. 40-0 Di poco lunga la risposta di. 30-0 Servizio e diritto della #13 al mondo che chiude a volo. 15-0 Servizio centrale della lettone. 0-0 Si! Batte. INIZIO PRIMO SET 11.08 Ultima il riscaldamento sul14! 11.06 Debutto per Luciadopo il primo turno raggiunto agli Australian Open perdendo contro la #1 al mondo e futura campionessa Asleigh Barty, 11.04 Giocatrici pronte a scendere insul 14! 11.02 Ultimo match in programma sul6 anche per Giulio Zeppieri contro Hubert Hurkacz mentre Lorenzo Sonego è impegnato sul13 contro il tedesco Peter ...

