L'ex cancelliere tedesco Schroeder verso una nuova nomina in Gazprom, l'annuncio dei media tedeschi

L'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder sarebbe stato nominato nel Consiglio di sorveglianza del colosso russo del gas Gazprom. L'annuncio arriva dalla stessa azienda citata dall'emittente tedesca Ntv, secondo cui è ancora possibile che Schroeder possa rinunciare all'incarico, ipotesi lasciata in sospeso già dallo stesso politico dell'Spd nell'unica intervista recente rilasciata al New York Times. Lo scorso 20 maggio, L'ex cancelliere aveva rinunciato alla carica di presidente del Consiglio di sorveglianza di Rosneft, colosso del petrolio controllata dal Cremlino. La nuova nomina di Schroeder dovrebbe avvenire il prossimo 30 giugno con l'assemblea generale di Gazprom.

