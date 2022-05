Il sì di Gori ai referendum sulla giustizia

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 24 maggio 2022) Il 12 giugno voterò “Sì” a tutti e cinque i. Lo farò con convinzione, nonostante il mio partito – il Pd – si sia espresso diversamente. Ringrazio il segretario Enrico Letta per aver esplicitamente richiamato la libertà dei singoli su questa materia. Farò dunque uso di questa libertà per tradurre in espressione di voto i princìpi garantisti nei quali mi riconosco, a mio avviso fondamentali per ogni democratico e riformista. Lo farò in base all’idea che i, nella loro imperfezione, possano rappresentare una spinta importante per affrontare alcuni nodi irrisolti dellaitaliana. Le riforme andavano fatte in Parlamento, ma poche se ne sono fatte, e molti nodi sono rimasti lì. Unnon fa una riforma ma serve a dare un segnale – nel ...