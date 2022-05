Il calcio italiano è già fallito e fa finta di non saperlo. La Conference League è il nostro habitat (Di martedì 24 maggio 2022) Domenica scorsa qualsiasi appassionato italiano di calcio che non fosse stato milanista o interista, ha trascorso le ore del pomeriggio facendo zapping tra i campi di Manchester e Liverpool. L’appassionato, lo spettatore, ha ottenuto quel che sperava di ottenere quando ha sottoscritto un abbonamento che comprendeva la Premier League: le emozioni legate a uno sport che all’estero resta ancora emozionante. Il City di Guardiola è stato sull’orlo del baratro, sotto prima di un gol e poi di due. In casa contro l’Aston Villa di Gerrard bandiera del Liverpool che ad Anfield Road non stava riuscendo a battere il Wolverhampton. Tutti giocavano alla morte. Le due formazioni che si stavano disputando il campionato e le altre due che italianamente non avevano alcun interesse di classifica ma che stavano praticando – non solo onorando – lo sport ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 maggio 2022) Domenica scorsa qualsiasi appassionatodiche non fosse stato milanista o interista, ha trascorso le ore del pomeriggio facendo zapping tra i campi di Manchester e Liverpool. L’appassionato, lo spettatore, ha ottenuto quel che sperava di ottenere quando ha sottoscritto un abbonamento che comprendeva la Premier: le emozioni legate a uno sport che all’estero resta ancora emozionante. Il City di Guardiola è stato sull’orlo del baratro, sotto prima di un gol e poi di due. In casa contro l’Aston Villa di Gerrard bandiera del Liverpool che ad Anfield Road non stava riuscendo a battere il Wolverhampton. Tutti giocavano alla morte. Le due formazioni che si stavano disputando il campionato e le altre due che italianamente non avevano alcun interesse di classifica ma che stavano praticando – non solo onorando – lo sport ...

