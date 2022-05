Advertising

Gazzetta_it : Milan, torna lo striscione sfottò verso l'Inter e la Procura Federale apre un'inchiesta - ale_pierro83 : @Gazzetta_it Menomale che loro certe cose non le fanno. La procura indagasse più sulle partite e meno sugli strisci… - GOAT80621018 : @alfio742 @Gazzetta_it La procura federale dovrebbe aprire un’inchiesta su tutti i regalino che vi hanno fatto quest’anno - MarcoReNer_azz : RT @Gazzetta_it: Milan, torna lo striscione sfottò verso l'Inter e la Procura Federale apre un'inchiesta - napolista : Gazzetta: la Procura Figc apre un’inchiesta sullo striscione dei giocatori del #Milan contro l’#Inter Violato l’ar… -

... è finito nel mirino dellafederale di Giuseppe Chiné. Ladello Sport scrive che è stata aperta un'inchiesta. L'Inter non ha reso commenti ufficiali. Cosa rischia il MilanIntanto, ladella Federcalcio - apprende l'Ansa - ha appena aperto un'inchiesta "per presunta violazione dell'art 4 del Codice di giustizia sportiva" (che impone il rispetto dei principi di ...La Gazzetta dello Sport scrive che è stata aperta un’inchiesta. “nello stesso pomeriggio, la procura federale decide di muoversi per la violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ...MODENA Intensi controlli nel fine-settimana da parte dei carabinieri della Compagnia di Modena sia in città sia in provincia, con l’ausilio di quelli di Castelfranco. I militari si sono concentrati so ...