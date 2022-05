Festival di Cannes 2022 | Crimes of the Future di David Cronenberg è già cult

(Di martedì 24 maggio 2022) La chirurgia è il sesso del futuro. Ed ormai è un hashtag (#surgeryistheofsex) che impazza sulla Croisette. Perchéof thediè già un. Il più atteso dei film concorrenti al 75°diè riuscito nell’intesa di sopraelevarsi alla media finora offerta, collocandosi in un territorio a sé, estraneo all’idea di concorsoiero (concetto ormai obsoleto..) per illuminare il senso del cinema viscerale post-moderno. “Meditazione sull’evoluzione umana” a detta dello stesso cineasta canadese, il suo 21° lungometraggio riprende volontariamente il titolo del suo primo film datato 1970, e ne compie un preciso sviluppo in progressione al netto delle mutazioni avvenute nel cinquantennio ...

'Thor: Love and Thunder', il nuovo trailer con Christian Bale Fra le molte cose accadute il 23 maggio aldi2022 , c'è anche stata l'anteprima mondiale del documentario 'Moonage Daydream' , dedicato a David Bowie . Per l'occasione è stato pubblicato online il trailer ufficiale del film, ...Tutto su Nostalgia, film italiano con protagonista Pierfrancesco Favino aldi2022: la trama, il cast e dove vederlo. Il regista napoletano Mario Martone presenta L'articolo Nostalgia, il film: trama, cast, dove vederlo,diproviene da True ...Si intitola “Il barbiere complottista”, il corto saggio di diploma di Valerio Ferrara, allievo di regia del Csc Scuola Nazionale di Cinema, che ...David Cronenberg è tornato e il suo film, Crimes of the Future, in corsa per la Palma d’oro a Cannes 2022, è divisivo e viscerale come il suo il suo creatore. Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Ste ...