Condurrà in prima serata il nuovo programma Chi vuole sposare mia mamma?

«Da sempre mi chiedete "Quando torni in tv?". E io vi dicevo: "quando ci sarà un progetto che mi piace». Così Caterina Balivo annuncia via social il suo ritorno in televisione. La conduttrice, volto molto amato del piccolo schermo, sarà la padrona di casa di Chi vuole sposare mia mamma?, nuovo programma in prima serata su TV8. Addio alla Rai, dunque. Almeno per il momento.

