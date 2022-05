Cina-Usa | alta tensione su Taiwan Xi Jinping avverte Biden | Gioca col fuoco

Leggi su iltempo

(Di martedì 24 maggio 2022) "Gli Stati Uniti stannondo con il". Il presidente americano Joeannuncia, ancora una volta, che gli Usa sono pronti a difendere militarmente l'isola diin caso di invasione. E lasale alle stelle con la risposta del portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin che sa di guerra: "Non puoi resistere a 1,4 miliardi di cinesi". Così Pechino replica duramente alle dichiarazioni del presidente in visita in Asia, nella conferenza stampa congiunta con il premier nipponico Fumio Kishida. "Usano "la carta diper contenere la, e a loro volta verranno bruciati" si legge in una nota didiffusa dai media, Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari didel governo cinese, in ...