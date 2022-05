Carlo Conti ce l’ha fatta: ha messo a segno un colpaccio da urlo (Di martedì 24 maggio 2022) Il conduttore Carlo Conti si è accaparrato un trittico di ospiti prestigiosi per il suo show: affarone in vista per mamma RAI. Carlo Conti (fonte youtube)L’abbronzatissimo mattatore Carlo Conti ha messo a segno l’ennesimo successo per il suo “Tale e quale show“, in onda dal prossimo autunno. Come avevamo già preannunciato lo scorso aprile, uno scatenato trio di giovani talenti infuocherà con ogni evenienza il palco della kermesse di imitatori famosi. Le esordienti al “Tale e quale show” sarebbero niente meno che le esplosive sorelle Selassiè, reduci dalla lunga esperienza al “GF Vip”. Le Princess di Mediaset avevano già dato prova delle loro velleità canore durante la finalissima del reality. Lulù, Clarissa e Jessica avevano infatti esordito in diretta ... Leggi su specialmag (Di martedì 24 maggio 2022) Il conduttoresi è accaparrato un trittico di ospiti prestigiosi per il suo show: affarone in vista per mamma RAI.(fonte youtube)L’abbronzatissimo mattatorehal’ennesimo successo per il suo “Tale e quale show“, in onda dal prossimo autunno. Come avevamo già preannunciato lo scorso aprile, uno scatenato trio di giovani talenti infuocherà con ogni evenienza il palco della kermesse di imitatori famosi. Le esordienti al “Tale e quale show” sarebbero niente meno che le esplosive sorelle Selassiè, reduci dalla lunga esperienza al “GF Vip”. Le Princess di Mediaset avevano già dato prova delle loro velleità canore durante la finalissima del reality. Lulù, Clarissa e Jessica avevano infatti esordito in diretta ...

