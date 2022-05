Call of Duty Modern Warfare 2: ufficiale la data d’uscita! (Di martedì 24 maggio 2022) Sembrava impossibile, ma alla fine è successo, Call of Duty: Modern Warfare 2 ha una data d’uscita per la gioia di tutti gli appassionati di sparatutto in prima persona Si può dire che questa notizia era già nell’aria da un po’, ma alla fine è toccato alla casa madre Activision dare il lieto annuncio. La data d’uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2 è stata finalmente fissata al 28 ottobre di quest’anno, ma andiamo avanti con un po’ di ordine. Call of Duty Modern Warfare 2: data di uscita e trailer Come si può annunciare l’uscita di un gioco tanto atteso? Ovviamente con un trailer, ma perché far vedere parti del gioco mentre ... Leggi su tuttotek (Di martedì 24 maggio 2022) Sembrava impossibile, ma alla fine è successo,of2 ha unad’uscita per la gioia di tutti gli appassionati di sparatutto in prima persona Si può dire che questa notizia era già nell’aria da un po’, ma alla fine è toccato alla casa madre Activision dare il lieto annuncio. Lad’uscita diof2 è stata finalmente fissata al 28 ottobre di quest’anno, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.of2:di uscita e trailer Come si può annunciare l’uscita di un gioco tanto atteso? Ovviamente con un trailer, ma perché far vedere parti del gioco mentre ...

