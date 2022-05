Biden non fa una gaffe su Taiwan, è un segno di forza (Di martedì 24 maggio 2022) Un altolà a Pechino. L'atteggiamento muscolare nei riguardi della Cina trova oggi un largo sostegno bipartisan, specialmente se abbinato a una politica economica di sviluppo commerciale con l’Asia che freni l’espansione cinese Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 maggio 2022) Un altolà a Pechino. L'atteggiamento muscolare nei riguardi della Cina trova oggi un largo sostegno bipartisan, specialmente se abbinato a una politica economica di sviluppo commerciale con l’Asia che freni l’espansione cinese

Advertising

ale_dibattista : A Mariupol il battaglione Azov si è arreso. Intanto il New York Times (non la Pravda) dice che l'Ucraina non può v… - fattoquotidiano : Tensione Usa-Cina su Taiwan. Biden: “Pechino gioca col fuoco, pronti a intervento militare se invade”. La replica:… - fattoquotidiano : Biden ha ringraziato Draghi per avere saldato l’Unione europea e la Nato in un corpo solo durante il loro incontro… - LanzaConsulente : E NON SI DOVEVA RIENTRARE ANCHE SE PER RAGGIUNGERE QUESTO TRATTATO CI AVREBBE VOLUTO UNA SETTIMANA SE RIMANEVA LÀ P… - JediPerLItalia : @_mediocretes Si vede che non lo hai letto allora visto che è quello proposto da Biden a dicembre. -