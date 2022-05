Bayern Monaco, preso Mazraoui a parametro zero: contratto fino al 2026 (Di martedì 24 maggio 2022) Il Bayern Monaco ha annunciato ufficialmente l’arrivo a parametro zero dall’Ajax di Noussair Mazraoui. Il giocatore 24enne ha firmato un contratto fino al 2026 con il club bavarese ed è quindi il primo rinforzo dei campioni di Germania in previsione della stagione 2022/2023. Sui profili social del Bayern le foto della firma del contratto di Mazraoui, con il giocatore il direttore sportivo del club Salihamidzic. LA NOTA UFFICIALE DEL Bayern Monaco SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Ilha annunciato ufficialmente l’arrivo adall’Ajax di Noussair. Il giocatore 24enne ha firmato unalcon il club bavarese ed è quindi il primo rinforzo dei campioni di Germania in previsione della stagione 2022/2023. Sui profili social delle foto della firma deldi, con il giocatore il direttore sportivo del club Salihamidzic. LA NOTA UFFICIALE DELSportFace.

Advertising

gippu1 : Per la prima volta nella storia, nel 2022-23 la Germania avrà cinque squadre in Champions League: Bayern Monaco,… - DiMarzio : #Calciomercato: il @FCBayern ufficializza l’arrivo di #Mazraoui - sportface2016 : #Calciomercato #BayernMonaco ufficiale l'arrivo di #Mazraoui - glooit : Calcio: Mazraoui lascia l'Ajax, giocherà nel Bayern Monaco leggi su Gloo - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Il Bayern Monaco fa il colpo a parametro zero: arriva Mazraoui dall'Ajax ? -