Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2022 ore 20:30 (Di lunedì 23 maggio 2022) Viabilità DEL 23 MAGGIO 2022 ORE 20:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL'INTERO QUADRANTE. PERMANGONO INVECE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE LUNGO VIA DEL FORO ITALICO FINO ALLO SVINCOLO CON LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST. SI RALLENTA ANCORA SULLA PONTINA, PER I LAVORI IN CORSO, IN PROSSIMITÀ DI CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI. IN CHIUSURA, IL TRASPORTO PUBBLICO, IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ASTRAL LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA S15 ACILIA-PIRAMIDE. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE. Servizio fornito da Astral

