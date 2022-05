Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2022 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 maggio 2022)DEL 23 MAGGIOORE 08.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO ASUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNAT5RA LE USCITE CASILINA E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIOENSUD A PARTIRE DA TORRENOVA SITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA CODE TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA, A SEGUIRE TRA PRENESTINA E A24 CONGESTIONATO IL TRAFFICO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI SULLA CASSIA CODE TRA LA GIUSTINIANA E VIA DUE DPONTI SI RALLENTA SUL PRIMO TRATTO DELLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, A SESGUIRE CODE SINO A VIA DEI DUE PONTI CODE IN AUMENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA ...