Vaiolo delle scimmie, l’Oms frena gli allarmismi: «Possiamo fermare la trasmissione del virus dove non è endemico» (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Organizzazione mondiale della Sanità frena gli allarmismi sul Vaiolo delle scimmie. L’epidemiologa dell’Oms Maria Van Kerkhov, Technical lead per il Covid-19 ed esperta in malattie emergenti e zoonosi, ha spiegato che è possibile fermare la diffusione del virus da essere umano a essere umano nei Paesi in cui il virus non è endemico. «Siamo in una situazione nella quale Possiamo utilizzare strumenti di sanità pubblica per identificare i casi precocemente e affrontarne l’isolamento», ha detto. La scienziata ha poi ribadito quanto già annunciato in precedenza dall’Ecdc: sono i contatti fisici stretti «pelle a pelle» che permettono il contagio, e la maggior parte dei casi confermati fino ad oggi ha ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Organizzazione mondiale della Sanitàglisul. L’epidemiologa delMaria Van Kerkhov, Technical lead per il Covid-19 ed esperta in malattie emergenti e zoonosi, ha spiegato che è possibilela diffusione delda essere umano a essere umano nei Paesi in cui ilnon è. «Siamo in una situazione nella qualeutilizzare strumenti di sanità pubblica per identificare i casi precocemente e affrontarne l’isolamento», ha detto. La scienziata ha poi ribadito quanto già annunciato in precedenza dall’Ecdc: sono i contatti fisici stretti «pelle a pelle» che permettono il contagio, e la maggior parte dei casi confermati fino ad oggi ha ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - FrankCoppole : RT @FrankCoppole: Secondo voi i virologi come soprannomineranno questo nuovo ceppo del vaiolo delle scimmie? Pandoscimmia o scimmiopandemia… - tint_adree : Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? L' Oms estenderà il monitoraggio per il vaiolo delle scimmie anche ai Paesi che no… -