Vaiolo delle scimmie: confermati 92 casi, c’è il primo in Toscana (Di lunedì 23 maggio 2022) Non bastavano la pandemia del Covid-19 e la guerra in Ucraina, ora c’è anche il Vaiolo delle scimmie. Sono tanti i Paesi che finora hanno registrato la presenza di uno o più casi segnalati finora. In particolare, l’Oms conferma in queste ore la presenza di ben 92 casi in 12 Paesi. La situazione si sta evolvendo e sono attesi altri contagi. Non solo, proprio oggi è stato registrato il primo caso in Toscana, con un 32enne ricoverato ad Arezzo. L’uomo, dopo aver trascorso una vacanza sulle isole Canarie, è rientrato in Italia e ha presentato appunto i sintomi del Vaiolo delle scimmie. Ecco quali sono le ultime notizie sulla malattia che sta generando un po’ di timori. Vaiolo delle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 maggio 2022) Non bastavano la pandemia del Covid-19 e la guerra in Ucraina, ora c’è anche il. Sono tanti i Paesi che finora hanno registrato la presenza di uno o piùsegnalati finora. In particolare, l’Oms conferma in queste ore la presenza di ben 92in 12 Paesi. La situazione si sta evolvendo e sono attesi altri contagi. Non solo, proprio oggi è stato registrato ilcaso in, con un 32enne ricoverato ad Arezzo. L’uomo, dopo aver trascorso una vacanza sulle isole Canarie, è rientrato in Italia e ha presentato appunto i sintomi del. Ecco quali sono le ultime notizie sulla malattia che sta generando un po’ di timori....

