Ultime Notizie – Fedez parla del tumore | “Sono stato molto fortunato | ora vedo a colori”

"Mi ritengo parecchio fortunato. È arrivato l'esame istologico. Il tumore era molto raro, è quello di Steve Jobs, la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire 'tanto culo'… Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori". Alla presentazione di Love Mi, Fedez ha parlato del tumore che lo ha colpito e dell'operazione che ha subito per asportarlo. "È stata un'operazione importante – ha spiegato – Sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino ma sto facendo attività fisica e mi ritengo molto molto fortunato."

