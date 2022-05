Ue | Battelli | ' bene prolungare sospensione Patto stabilità'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "La crisi pandemica prima e la guerra in Ucraina poi hanno dimostrato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, tutta l'inadeguatezza deldie crescita non tanto per quanto riguarda espressamente le regole previste dai Trattati quanto i vincoli di finanza pubblica. Ben venga allora la decisione, annunciata dalla Commissione europea, dila clausola didelle regole di sorveglianza del". Lo afferma il presidente della commissione per le Politiche dell'Ue alla Camera Sergio, deputato M5S. "Le crisi che ci troviamo ad affrontare -aggiunge- necessitano di un progetto sociale adeguato, di sostegno pubblico, di una seria politica industriale europea votata alla sostenibilità e alla crescita. Un progetto in grado di ...