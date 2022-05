Ucraina: in liceo Caserta format gestito da studenti profughi (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sabato prossimo alle ore 20, il liceo Manzoni di Caserta guidato dalla dirigente scolastica Adele Vairo, inaugurerà un nuovo palinsesto per Radio Manzoni, interamente dedicato all’Ucraina. Un radiogiornale interamente in lingua, infatti, sarà trasmesso live in streaming sulla piattaforma web della radio, con ben tre appuntamenti settimanali calendarizzati alle ore 20 di ogni martedì, giovedì e sabato. Speaker del programma saranno le studentesse di nazionalità Ucraina accolte dal rinomato istituto Casertano. Tra gli argomenti affrontati, c’è sicuramente quello della guerra in Ucraina e gli sviluppi sul conflitto. Spazio, però, anche ad informazioni di carattere burocratico, medico-sanitario, sportivo e parrocchiale. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sabato prossimo alle ore 20, ilManzoni diguidato dalla dirigente scolastica Adele Vairo, inaugurerà un nuovo palinsesto per Radio Manzoni, interamente dedicato all’. Un radiogiornale interamente in lingua, infatti, sarà trasmesso live in streaming sulla piattaforma web della radio, con ben tre appuntamenti settimanali calendarizzati alle ore 20 di ogni martedì, giovedì e sabato. Speaker del programma saranno le studentesse di nazionalitàaccolte dal rinomato istitutono. Tra gli argomenti affrontati, c’è sicuramente quello della guerra ine gli sviluppi sul conflitto. Spazio, però, anche ad informazioni di carattere burocratico, medico-sanitario, sportivo e parrocchiale. L'articolo ...

