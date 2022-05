Traffico Roma del 23-05-2022 ore 11:30 (Di lunedì 23 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico in coda per incidente sulla tangenziale est tra via Salaria e Corso di Francia in direzione dello Stadio Olimpico Traffico incolonnato in direzione opposta ancora trafficata la via Flaminia con code tra raccordo via dei due punti in direzione del centro nuovi lavori da questa mattina in Viale Ronchi gli interventi lo ricordiamo che portano la chiusura all’altezza di piazza Ronchi in direzione di via Prenestina a via da questa mattina a Primavalle i lavori in via Federico Borromeo chiusura fino a cessate esigenze tra via jacobini via Girolamo casanate deviazione anche per le linee bus 46499 107 e questa sera la linea notturna n 46 sempre per lavori chiuso il tratto di via Merulana tra via Labicana e Piazza di Santa Maria Maggiore nelle due direzioni deviazioni anche per le ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per incidente sulla tangenziale est tra via Salaria e Corso di Francia in direzione dello Stadio Olimpicoincolonnato in direzione opposta ancora trafficata la via Flaminia con code tra raccordo via dei due punti in direzione del centro nuovi lavori da questa mattina in Viale Ronchi gli interventi lo ricordiamo che portano la chiusura all’altezza di piazza Ronchi in direzione di via Prenestina a via da questa mattina a Primavalle i lavori in via Federico Borromeo chiusura fino a cessate esigenze tra via jacobini via Girolamo casanate deviazione anche per le linee bus 46499 107 e questa sera la linea notturna n 46 sempre per lavori chiuso il tratto di via Merulana tra via Labicana e Piazza di Santa Maria Maggiore nelle due direzioni deviazioni anche per le ...

