Serie A 2021/2022 - Ecco tutti i verdetti (Di lunedì 23 maggio 2022) Si conclude la stagione del campionato di Serie A 2021-2022 con un finale emozionante, Ecco tutti i verdetti : MILAN CAMPIONE D'ITALIA, in Champions League INTER, NAPOLI E JUVENTUS in Champions League LAZIO E ROMA in Europa League FIORENTINA in Conference League Retrocedono Cagliari, Genoa e Venezia Questa la nuova Serie A 2022-2023 : ATALANTA BOLOGNA CREMONESE EMPOLI FIORENTINA HELLAS VERONA INTER JUVENTUS LAZIO LECCE MILAN NAPOLI ROMA SALERNITANA SAMPDORIA SASSUOLO SPEZIA TORINO UDINESE In attesa della vincente Playoff di B tra Pisa e Monza Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 23 maggio 2022) Si conclude la stagione del campionato dicon un finale emozionante,: MILAN CAMPIONE D'ITALIA, in Champions League INTER, NAPOLI E JUVENTUS in Champions League LAZIO E ROMA in Europa League FIORENTINA in Conference League Retrocedono Cagliari, Genoa e Venezia Questa la nuova-2023 : ATALANTA BOLOGNA CREMONESE EMPOLI FIORENTINA HELLAS VERONA INTER JUVENTUS LAZIO LECCE MILAN NAPOLI ROMA SALERNITANA SAMPDORIA SASSUOLO SPEZIA TORINO UDINESE In attesa della vincente Playoff di B tra Pisa e Monza

