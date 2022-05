Semifinale playoff: biglietteria (Di lunedì 23 maggio 2022) Al via la biglietteria di Gara 3: da mercoledì 25 a sabato 28 maggio prelazione abbonati. Vendita libera da lunedì 30 maggio È ufficiale: la Dinamo Banco di Sardegna disputerà per la quinta volta ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) Al via ladi Gara 3: da mercoledì 25 a sabato 28 maggio prelazione abbonati. Vendita libera da lunedì 30 maggio È ufficiale: la Dinamo Banco di Sardegna disputerà per la quinta volta ...

Advertising

GiovaAlbanese : Il successo per 1-0 non basta, agli #Under23 della #Juventus: passa il Padova, che si qualifica alla semifinale naz… - tuttofrosinone : Serie B, Playoff: Il Monza ribalta il Brescia anche nella semifinale di ritorno. Brianzoli in finale contro il Pisa! - BlunoteWeb : Futsal A2/F: WFC Grottaglie nella storia, è in semifinale playoff - infoitinterno : Feralpisalò-Palermo in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Playoff Serie C 2021/2022 - infoitsport : Serie B, Playoff: Il Monza ribalta il Brescia anche nella semifinale di ritorno. Brianzoli in finale contro il Pisa! -