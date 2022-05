Salernitana salva, un nuovo Capodanno granata (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È stato un nuovo Capodanno per Salerno. Quella festa all’inizio dell’anno sospesa in attesa del passaggio di proprietà, concretizzatosi due minuti prima della mezzanotte, ieri ha potuto contare su un bis di festeggiamenti a suon di fumogeni e fuochi d’artificio. Un inizio di anno ed una festa quasi pari alla promozione in serie A ed una data già entrata nella storia dei granata al pari di quelle che la Curva sud ha fatto scorrere in una scenografia da Oscar e da brividi. Stordita e gelata dal campo e dal quattro a zero rifilato dall’Udinese nella partita salvezza, la tifoseria granata è esplosa quando il pari tra Venezia e Cagliari ha consegnato alla città un traguardo mai raggiunto: due anni di seguito in massima categoria. La festa che è iniziata in uno stadio che non ha mai ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È stato unper Salerno. Quella festa all’inizio dell’anno sospesa in attesa del passaggio di proprietà, concretizzatosi due minuti prima della mezzanotte, ieri ha potuto contare su un bis di festeggiamenti a suon di fumogeni e fuochi d’artificio. Un inizio di anno ed una festa quasi pari alla promozione in serie A ed una data già entrata nella storia deial pari di quelle che la Curva sud ha fatto scorrere in una scenografia da Oscar e da brividi. Stordita e gelata dal campo e dal quattro a zero rifilato dall’Udinese nella partita salvezza, la tifoseriaè esplosa quando il pari tra Venezia e Cagliari ha consegnato alla città un traguardo mai raggiunto: due anni di seguito in massima categoria. La festa che è iniziata in uno stadio che non ha mai ...

