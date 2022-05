Redditi, è online la dichiarazione precompilata 2022 (Di lunedì 23 maggio 2022) Al via la dichiarazione precompilata 2022. Sono online i modelli 730, con 1 miliardo e 200 milioni di dati già inseriti. Quest’anno c’è anche la possibilità di consentire l’invio della propria dichiarazione a un familiare o a una persona di fiducia. Il fisco accetterà l’inoltro a partire da martedì 31 maggio, con le eventuali modifiche e integrazioni. Questo varrà fino al 30 settembre per tutti coloro che presenteranno il 730, e fino al 30 novembre per chi invece utilizzerà l’applicazione Redditi web. “La dichiarazione precompilata – commenta il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini – si arricchisce ogni anno di ulteriori dati a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate e si conferma un’utile semplificazione. Infatti non solo facilita ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 23 maggio 2022) Al via la. Sonoi modelli 730, con 1 miliardo e 200 milioni di dati già inseriti. Quest’anno c’è anche la possibilità di consentire l’invio della propriaa un familiare o a una persona di fiducia. Il fisco accetterà l’inoltro a partire da martedì 31 maggio, con le eventuali modifiche e integrazioni. Questo varrà fino al 30 settembre per tutti coloro che presenteranno il 730, e fino al 30 novembre per chi invece utilizzerà l’applicazioneweb. “La– commenta il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini – si arricchisce ogni anno di ulteriori dati a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate e si conferma un’utile semplificazione. Infatti non solo facilita ...

Advertising

takethedate : RT @CentroStudi_EL: ??? #Webinar di alta #formazione ?? Modello #redditi società di capitali 2022 - Come gestire correttamente i quadri del m… - DFormazione : RT @CentroStudi_EL: ??? #Webinar di alta #formazione ?? Modello #redditi società di capitali 2022 - Come gestire correttamente i quadri del m… - CentroStudi_EL : ??? #Webinar di alta #formazione ?? Modello #redditi società di capitali 2022 - Come gestire correttamente i quadri d… - CittadinidiTwtt : RT @adiconsum: ??Online il #730 precompilato. Verificane la correttezza con le ricevute delle spese alla mano e al @CafCisl - CislNazionale : RT @adiconsum: ??Online il #730 precompilato. Verificane la correttezza con le ricevute delle spese alla mano e al @CafCisl -