Prolungare la tregua in Yemen è possibile Messaggio dagli Houthi

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il capo del Consiglio politico supremo degli, il gruppo che nel 2015 ha lanciato la guerra civile in, domenica 22 maggio ha dichiarato che la sua organizzazione non è contraria all’estensione dellamediata dall’Onu, nonostante la descriva come “non abbastanza incoraggiante”. Lanazionale di due mesi con la coalizione a guida saudita che da sette anni fatica a contenere le avanzate del gruppo— che riceve sostegno finanziario dall’Iran — è la prima dal 2016. Entrata in vigore il 2 aprile, ha in gran parte retto fino a questo momento. Per tale ragione, le Nazioni Unite chiedono una proroga da cui poter aprire la strada a negoziati politici più ampi, attraverso i quali porre fine a una guerra che ha causato decine di migliaia di morti e una crisi umanitaria tra le più ...