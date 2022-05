Pioli ai tifosi: «Chi aveva detto che senza di voi eravamo più forti non aveva capito un cazzo» (Di lunedì 23 maggio 2022) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai tifosi rossoneri radunatisi per festeggiare lo scudetto vinto ieri nell’ultima gara di campionato. «Chi ci aveva detto che eravamo più forti senza di voi non ci aveva capito un cazzo. Grazie del vostro sostegno, della vostra passione e del vostro entusiasmo che abbiamo trasformato in energia positiva». #Milan, delirio a CasaMilan: discorso ai tifosi di #Pioli@AntoVitiello pic.twitter.com/tjVfS4xexI — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) May 23, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 maggio 2022) L’allenatore del Milan, Stefano, ha parlato airossoneri radunatisi per festeggiare lo scuvinto ieri nell’ultima gara di campionato. «Chi cichepiùdi voi non ciun. Grazie del vostro sostegno, della vostra passione e del vostro entusiasmo che abbiamo trasformato in energia positiva». #Milan, delirio a CasaMilan: discorso aidi #@AntoVitiello pic.twitter.com/tjVfS4xexI — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) May 23, 2022 L'articolo ilNapolista.

