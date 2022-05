Per sopravvivere il centrodestra trovi un leader vero (Di lunedì 23 maggio 2022) Il centrodestra è dentro un paradosso: potenziale maggioranza del paese che però oggi fatica a sopravvivere come alleanza. Dalla convention di Forza Italia emergono segnali contrastanti, non soltanto sul posizionamento nella politica estera, ma anche sul piano politico interno. Berlusconi continua ad ancorare il partito al centrodestra, ma al tempo stesso ricerca spazi di autonomia centrista, su pressione in particolare dei ministri del governo Draghi. Forza Italia negli ultimi dieci anni è sempre stata a favore di accordi al centro, soprattuto con il PD. È un partito governista, pronto a convergere in alleanze larghe qualora fosse necessario dopo le elezioni. È una formazione da anni in caduta nei consensi, incapace di trovare alternative reali al suo fondatore. Nonostante questo, oggi Berlusconi è ancora fondamentale per Salvini e ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 maggio 2022) Ilè dentro un paradosso: potenziale maggioranza del paese che però oggi fatica acome alleanza. Dalla convention di Forza Italia emergono segnali contrastanti, non soltanto sul posizionamento nella politica estera, ma anche sul piano politico interno. Berlusconi continua ad ancorare il partito al, ma al tempo stesso ricerca spazi di autonomia centrista, su pressione in particolare dei ministri del governo Draghi. Forza Italia negli ultimi dieci anni è sempre stata a favore di accordi al centro, soprattuto con il PD. È un partito governista, pronto a convergere in alleanze larghe qualora fosse necessario dopo le elezioni. È una formazione da anni in caduta nei consensi, incapace di trovare alternative reali al suo fondatore. Nonostante questo, oggi Berlusconi è ancora fondamentale per Salvini e ...

