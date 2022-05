Paolini-Begu, Roland Garros 2022: nuovo programma, orario, tv, streaming dopo la sospensione per pioggia (Di lunedì 23 maggio 2022) dopo un’ora e 16 minuti di gioco, la pioggia ha interrotto stasera la partita tra Jasmine Paolini ed Irina-Camelia Begu, valevole per il primo turno del torneo di singolare femminile del Roland Garros 2022. Gli organizzatori sono stati costretti a rinviare il match, che si concluderà dunque nella giornata di domani, martedì 24 maggio. Punteggio ancora in bilico per la giocatrice azzurra, infatti si ripartirà dalla situazione di 6-4 1-6 0-1 e palla break ai vantaggi a favore della rumena. Le due rivali scenderanno in campo sempre sul Court 5 come terza partita di giornata, dopo un incontro di doppio maschile ed un primo turno di singolare femminile pianificato per lunedì ma mai cominciato. La prosecuzione del match tra Jasmine Paolini ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 maggio 2022)un’ora e 16 minuti di gioco, laha interrotto stasera la partita tra Jasmineed Irina-Camelia, valevole per il primo turno del torneo di singolare femminile del. Gli organizzatori sono stati costretti a rinviare il match, che si concluderà dunque nella giornata di domani, martedì 24 maggio. Punteggio ancora in bilico per la giocatrice azzurra, infatti si ripartirà dalla situazione di 6-4 1-6 0-1 e palla break ai vantaggi a favore della rumena. Le due rivali scenderanno in campo sempre sul Court 5 come terza partita di giornata,un incontro di doppio maschile ed un primo turno di singolare femminile pianificato per lunedì ma mai cominciato. La prosecuzione del match tra Jasmine...

Advertising

AnsaToscana : Tennis, Parigi: Paolini fermata dalla pioggia nel terzo set. E' stato sospeso sull'1-1 l'incontro contro la rumena… - federtennis : Rinviato a domani il match tra Paolini e Begu al #RolandGarros, interrotto per pioggia sul 4-6 6-1 1-0 in favore de… - OA_Sport : #TENNIS #RG2022 la pioggia ferma Jasmine Paolini: azzurra al terzo set contro Begu, match rinviato a domani - sportface2016 : #PaoliniBegu rinviata a domani, vince la pioggia #RolandGarros - sportface2016 : #RolandGarros 2022: #Paolini-#Begu sospesa per pioggia durante il terzo set -