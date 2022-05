Paillettes | it’s a sparkling spring

Leggi su dilei

(Di lunedì 23 maggio 2022) Lepossono essere insidiose: il rischio capodanno a maggio è sempre dietro l’angolo! Come fare quindi per renderle portabili tutti i giorni? Sdramatizzandole. Vediamo come! Shorts inGaelle, occhiali Isabel Marant, blazer Veronica Iorio, sneakers Alex de Pasein primavera: con il neroe nero sono una bella accoppiata: l’importante è evitare di mettere capi importanti, come tacchi o altri gioielli. Preferite scarpe raso terra e, vi raccomando, lasciate qualche centimetro di pelle libero: arrotolate le maniche, l’orlo del pantaloni o sbottonate un bottone della camicia: in questo modo la figura respirerà!in primavera: in fantasia Lei, la divina Anya Taylor Joy, rende super chic un abito tutto inportandolo con un ...