“Non lo fate”. UeD, Gianni Sperti avverte Ida Platano e Riccardo Guarnieri (Di lunedì 23 maggio 2022) Riccardo Guarnieri e Ida Platano Gianni Sperti si schiera. Puntata ad alta intensità quella di oggi a Uomini e Donne con ancora una volta la coppia formata dal cavaliere tarantino e dalla dama bresciano sotto i riflettori. Il confronto si è aperto con Riccardo che ha risposto alle accuse di Ida: la dama aveva infatti affermato che il cavaliere le abbia tolto il saluto. “Ho deciso di mettere un punto, penso che sia giusto così, non mi va di riaprire questo argomento, siamo ripetitivi dopo 4 anni parliamo ancora della stessa cosa”, ha spiegato Riccardo. Che poi ha aggiunto: “Oggi una situazione del genere non la accetto più, io posso provare un affetto nei tuoi confronti, però una situazione del genere no, se nuovamente mi volti le spalle no, ha maggior peso rispetto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022)e Idasi schiera. Puntata ad alta intensità quella di oggi a Uomini e Donne con ancora una volta la coppia formata dal cavaliere tarantino e dalla dama bresciano sotto i riflettori. Il confronto si è aperto conche ha risposto alle accuse di Ida: la dama aveva infatti affermato che il cavaliere le abbia tolto il saluto. “Ho deciso di mettere un punto, penso che sia giusto così, non mi va di riaprire questo argomento, siamo ripetitivi dopo 4 anni parliamo ancora della stessa cosa”, ha spiegato. Che poi ha aggiunto: “Oggi una situazione del genere non la accetto più, io posso provare un affetto nei tuoi confronti, però una situazione del genere no, se nuovamente mi volti le spalle no, ha maggior peso rispetto ...

