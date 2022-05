Noah Schnapp ha un orologio che farà parlare di sé (Di lunedì 23 maggio 2022) A 17 anni Noah Schnapp ha già dimostrato di saper scegliere molto bene almeno due cose. La prima sono i ruoli da interpretare. Stranger Things, serie Netflix di successo stellare, dove interpreta il ruolo di Will Byers, lo ha immediatamente catapultato nell'Olimpo dei giovani talenti da tenere d’occhio. La seconda cosa – decisamente meno ovvia – soprattutto per un personaggio della sua età, è una specie di gusto innato per gli orologi più cool del pianeta. In occasione della première della quarta stagione, a New York, l'attore sfoggia infatti un Hublot Big Bang Unico Summer Purple. Noah Schnapp Hublot BROOKLYN, NEW YORK - MAY 14: (L-R) Cara Buono, Maya Hawke, Winona Ryder, Campbell Bower, Millie Bobby Brown, Matthew Modine, Caleb McLaughlin, Brett Gelman, Finn Wolfhard, Eduardo Franco, Sadie Sink, ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 23 maggio 2022) A 17 anniha già dimostrato di saper scegliere molto bene almeno due cose. La prima sono i ruoli da interpretare. Stranger Things, serie Netflix di successo stellare, dove interpreta il ruolo di Will Byers, lo ha immediatamente catapultato nell'Olimpo dei giovani talenti da tenere d’occhio. La seconda cosa – decisamente meno ovvia – soprattutto per un personaggio della sua età, è una specie di gusto innato per gli orologi più cool del pianeta. In occasione della première della quarta stagione, a New York, l'attore sfoggia infatti un Hublot Big Bang Unico Summer Purple.Hublot BROOKLYN, NEW YORK - MAY 14: (L-R) Cara Buono, Maya Hawke, Winona Ryder, Campbell Bower, Millie Bobby Brown, Matthew Modine, Caleb McLaughlin, Brett Gelman, Finn Wolfhard, Eduardo Franco, Sadie Sink, ...

