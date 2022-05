Motomondiale: Bastianini 'A Mugello e Montmelò per essere competitivi' (Di lunedì 23 maggio 2022) Il pilota del Team Gresini: "Sono due piste che mi piacciono moltissimo" ROMA - Dopo l'ennesima vittoria stagionale di Enea Bastianini e i primi punti iridati di Fabio Di Giannantonio, il Team Gresini ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) Il pilota del Team Gresini: "Sono due piste che mi piacciono moltissimo" ROMA - Dopo l'ennesima vittoria stagionale di Eneae i primi punti iridati di Fabio Di Giannantonio, il Team Gresini ...

