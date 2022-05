Milan: la procura FIGC apre un fascicolo sullo striscione anti Inter (Di lunedì 23 maggio 2022) La procura della FIGC ha preparato un fascicolo contro un lo strisciano sollevato da Maignan e Krunic con ingiurie contro l’Inter La procura della FIGC ha aperto un fascicolo in seguito alla festa scudetto del Milan. Sul pullman scoperto infatti Mike Maignan e Rade Krunic hanno mostrato uno striscione rivolto ai cugini nerazzurri. Durante i festeggiamenti per lo #Scudetto è spuntato uno striscione perentorio sul bus scoperto del Milan. Uno sfottò per l’Inter https://t.co/aIdWo7JUVZ— Fanpage.it (@fanpage) May 23, 2022 Il Milan rischia quindi probabili ripercussioni a causa di una potenziale violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva; sarebbero ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Ladellaha preparato uncontro un lo strisciano sollevato da Maignan e Krunic con ingiurie contro l’Ladellaha aperto unin seguito alla festa scudetto del. Sul pullman scoperto infatti Mike Maignan e Rade Krunic hanno mostrato unorivolto ai cugini nerazzurri. Durante i festeggiamenti per lo #Scudetto è spuntato unoperentorio sul bus scoperto del. Uno sfottò per l’https://t.co/aIdWo7JUVZ— Fanpage.it (@fanpage) May 23, 2022 Ilrischia quindi probabili ripercussioni a causa di una potenziale violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva; sarebbero ...

