(Di lunedì 23 maggio 2022) Ladi Men: Alex Garland approda nel genere horror con un film disturbante, introspettivo e molto (troppo?) metaforico. Ci sono film a forma di punto interrogativo. Sono quelli che lasciano disorientati, interdetti, persino nauseati. Film che sopravvivono alla proiezione rimanendo sullo stomaco, in attesa di essere digeriti. Ecco, è così che ci sentiamo mentre scriviamo ladi Men, terzo film di Alex Garland presentato a Cannes nella sezione Quinzaine. Dopo lo splendido esordio di Ex Machina e l'affascinante Annientamento, il regista londinese abbandona la fantascienza filosofica per abbracciare un horror sofisticato e allegorico. Metaforico dall'inizio alla fine, Men è un viaggio che si addentra nei meandri del dolore. Quello più personale, intimo e privato. Per certi versi …

Advertising

Movieplayer.it

Ecco, è così che ci sentiamo mentre scriviamo ladi, terzo film di Alex Garland presentato a Cannes nella sezione Quinzaine. Dopo lo splendido esordio di Ex Machina e l'affascinante ...Come svela la nostradi Sonic 2 - Il film , nel film, ispirato a un popolarissimo ...dovrebbe girare sempre nella direzione più scivolosa" In quinta posizione troviamo il debutto di, ... Men, la recensione: le facce orribili del senso di colpa La recensione di Stranger Things 4, con la possibilità di scegliere se scoprire come sono i nuovi episodi, con e senza spoiler.Marcel! è l'esordio alla regia di Jasmine Trinca che passa dietro la macchina da presa per raccontare una storia tutta al femminile e un complesso ...