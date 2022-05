L’Isoladellerose il gruppo pronto al salto dopo la vittoria a “The Band” con Enrico Nigiotti (Di lunedì 23 maggio 2022) Federico Proietti, Andrea Zanobi e Iacopo Volpini hanno trionfato durante la finale di The Band, il programma condotto da Carlo Conti su Rai1. L’Isoladellerose non solo è riuscita a conquistare i giudici, ma anche il pubblico da casa che li ha sostenuti soprattutto nella fase finale del loro percorso fino a portarli alla vittoria. Il trio romano Isoladellerose ha conquistato il palco di The Band. Il programma dedicato ai gruppi musicali emergenti in onda su Rai1 si è concluso infatti con la vittoria della Band guidata da Enrico Nigiotti, che nel corso del suo percorso ha mostrato le capacità artistiche delle quali è dotata. InstagramIl gruppo musicale in occasione della finale, non solo si è esibito sulle note di un duetto insieme al ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 23 maggio 2022) Federico Proietti, Andrea Zanobi e Iacopo Volpini hanno trionfato durante la finale di The, il programma condotto da Carlo Conti su Rai1.non solo è riuscita a conquistare i giudici, ma anche il pubblico da casa che li ha sostenuti soprattutto nella fase finale del loro percorso fino a portarli alla. Il trio romano Isoladellerose ha conquistato il palco di The. Il programma dedicato ai gruppi musicali emergenti in onda su Rai1 si è concluso infatti con ladellaguidata da, che nel corso del suo percorso ha mostrato le capacità artistiche delle quali è dotata. InstagramIlmusicale in occasione della finale, non solo si è esibito sulle note di un duetto insieme al ...

