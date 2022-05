Isola 16, un gioco scatena le reazioni dei naufraghi: ecco cos’è successo! (Di lunedì 23 maggio 2022) Nel daytime de L’Isola dei Famosi andato andato nel pomeriggio abbiamo assistito a un momento verità. Infatti, è’ arrivato un comunicato in cui lo spirito dell’Isola ha dato loro la possibilità di dire agli altri quello che non hanno mai osato dire e il compenso è stato un pezzo di torta per i tre naufraghi più sinceri da condividere con Nicolas Vaporidis, che ha giudicato gli sfoghi dei naufraghi. Il primo a prendere la parola è stato Edoardo Tavassi che rivolgendosi a Estefania Bernal ha tuonato: Hai sparato una serie di ca**ate una dopo l’altra. Sei entrata facendo finta di fare coppia con Roger ed è una cosa obbrobriosa. E’ una presa in giro per tutti noi e per la nostra intelligenza, infatti il tuo soprannome per noi è Mentirosa. Anche Roger Balduino, dopo un momento di tentennamento, ha deciso di aprirsi ... Leggi su isaechia (Di lunedì 23 maggio 2022) Nel daytime de L’dei Famosi andato andato nel pomeriggio abbiamo assistito a un momento verità. Infatti, è’ arrivato un comunicato in cui lo spirito dell’ha dato loro la possibilità di dire agli altri quello che non hanno mai osato dire e il compenso è stato un pezzo di torta per i trepiù sinceri da condividere con Nicolas Vaporidis, che ha giudicato gli sfoghi dei. Il primo a prendere la parola è stato Edoardo Tavassi che rivolgendosi a Estefania Bernal ha tuonato: Hai sparato una serie di ca**ate una dopo l’altra. Sei entrata facendo finta di fare coppia con Roger ed è una cosa obbrobriosa. E’ una presa in giro per tutti noi e per la nostra intelligenza, infatti il tuo soprannome per noi è Mentirosa. Anche Roger Balduino, dopo un momento di tentennamento, ha deciso di aprirsi ...

Advertising

IsaeChia : #Isola 16, un gioco scatena le reazioni dei naufraghi: ecco cos'è successo! Edoardo Tavassi duro contro Estefania… - sonoingenua_ : Io non credo a Roger… lui se l’è studiata molto bene la parte… per passare da vittima. E non credo neanche che lu… - Silvana26499906 : RT @Bianconera1897: Ma veramente ci sta gente che pensa che qualcuno dei naufraghi lasci il gioco dove guadagno un botto a settimana x non… - Bianconera1897 : Ma veramente ci sta gente che pensa che qualcuno dei naufraghi lasci il gioco dove guadagno un botto a settimana x… - postmalocchio : Questo gioco fatto a posta per farli scannare come se già non lo facessero di loro la mia vita #isola -