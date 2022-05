Il Nobel Stiglitz: «Nessuna trattativa con Putin. E gli Usa non c’entrano nulla con la guerra» (Di lunedì 23 maggio 2022) L’economista premio Nobel Joseph Stiglitz parla oggi con La Stampa della guerra tra Russia e Ucraina. E dice chiaro e tondo che non è possibile trattare con Putin, la strada giusta è quella delle sanzioni e che l’Europa deve affrancarsi dalla dipendenza dal gas dello zar. «La guerra sta mostrando vere atrocità e brutalità su una scala spaventosa», spiega il professore a Jacopo Iacoboni. «Non credo sia possibile una trattativa con un regime che non rispetta Nessuna regola, Nessuna legalità internazionale, Nessuna trasparenza finanziaria». Secondo Stiglitz «le sanzioni stanno assolutamente funzionando. Le riserve monetarie della Banca centrale russa sono fiaccate, e possono bastare solo per periodi limitati. Anche ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) L’economista premioJosephparla oggi con La Stampa dellatra Russia e Ucraina. E dice chiaro e tondo che non è possibile trattare con, la strada giusta è quella delle sanzioni e che l’Europa deve affrancarsi dalla dipendenza dal gas dello zar. «Lasta mostrando vere atrocità e brutalità su una scala spaventosa», spiega il professore a Jacopo Iacoboni. «Non credo sia possibile unacon un regime che non rispettaregola,legalità internazionale,trasparenza finanziaria». Secondo«le sanzioni stanno assolutamente funzionando. Le riserve monetarie della Banca centrale russa sono fiaccate, e possono bastare solo per periodi limitati. Anche ...

