(Di lunedì 23 maggio 2022)Balduino ha chiesto scusa agli altri naufraghi dell’Isola deiper via del suo rapporto (molto ambiguo) conBernal: “Mi dispiace per le caz*ate che abbiamo fatto io e lei”, ha affermato.ledideiDurante la puntata dello scorso 20 maggio,ha sbugiardato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Estefania sbotta dopo le scuse di Roger all’Isola dei Famosi e lascia la Palapa: “Me ne vado!” - Novella_2000 : Roger Balduino scopre il flirt tra Estefania e Gennaro e sbotta #isola -

ultimaparola.com

Facci vedere cos'altro sai fare perché finora io, da sorella, sono molto delusa da te.'e ... 'Brutto messaggio da sorella' 'Una cosa carina, positiva potevi anche dirla!'dopo Edoardo ...Momento difficile per Roger Balduino a L'Isola dei Famosi . Dopo essere stato lasciato daBernal , il bel naufrago brasiliano si è reso protagonista di un duro scontro con Marco Cucolo , che l'ha accusato di averlo tradito e mandato in nomination con una motivazione inesistente. ... Isola dei famosi, Estefania non lo sopporta più e sbotta: “Sei un bugiardo…” – VIDEO Durante la puntata dello scorso 20 maggio, Roger ha sbugiardato Estefania in diretta: “Estefania è stata la prima a dirmi: “Dai giochiamo su questa cosa dell’amore tra me e te, dai che magari piace al ...Il gruppo ormai ha perso fiducia nella coppia formata da Roger ed Estefania: i naufraghi sono convinti che sia tutto studiato ...