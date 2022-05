Con chi viaggi, la recensione: Il Lillo che non ti aspetti è al cinema con gli YouNuts! (Di lunedì 23 maggio 2022) La recensione di Con chi viaggi: il film degli YouNuts!, al cinema solo il 23, 24 e 25 maggio, vede in scena un Lillo diverso dal solito, così come Fabio Rovazzi; insieme ad Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi sono quattro sconosciuti che condividono un viaggio. C'è Lillo, e come sapete ogni volta è un piacere, nella storia che vi raccontiamo nelle recensione di Con chi viaggi, il film degli YouNuts!, al cinema solo il 23, 24 e 25 maggio distribuito e prodotto da Lucky Red, in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon. Ma è un Lillo diverso dal solito, che tocca corde diverse dalla sua tipica comicità sfrenata e surreale. Con Lillo c'è anche ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 maggio 2022) Ladi Con chi: il film degli, alsolo il 23, 24 e 25 maggio, vede in scena undiverso dal solito, così come Fabio Rovazzi; insieme ad Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi sono quattro sconosciuti che condividono uno. C'è, e come sapete ogni volta è un piacere, nella storia che vi raccontiamo nelledi Con chi, il film degli, alsolo il 23, 24 e 25 maggio distribuito e prodotto da Lucky Red, in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon. Ma è undiverso dal solito, che tocca corde diverse dalla sua tipica comicità sfrenata e surreale. Conc'è anche ...

Advertising

CarloVerdelli : Giovanni Falcone, il tanto che gli dobbiamo #oggisettimanale Per esempio: la verità su chi ha voluto Capaci e chi h… - mirkocalemme : Chi è presente allo stadio mi racconta che, dopo il gol di #Politano, è partito un lancio di bottiglie e fumogeni v… - TIM_music : ? Il lunedì è più magico con una ??5 così strepitosa! Ecco le nuove uscite più ascoltate su #TIMMUSIC nel weekend ??… - _its_joyyaa : RT @AntonellaImp_: Oggi il buongiorno ve lo do con questo aggiornamento della campagna di donazione per il compleanno di @KeremBursin all'a… - Riks66 : @LaSkilly @AdrianoSiro 'sti cazzo di standard ... sempre loro. Chi decide se io devo essere uguale a te? E soprattu… -