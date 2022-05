Borsa | Piazza Affari positiva nonostante i dividendi

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) –il freno innescato dalla distribuzione dei, stimato ad un -1,45%,ha terminato la prima seduta della settimana sopra la parità. Segno più anche per le altre borse europee,da Francoforte continuino ad arrivare segnali di un rialzo dei tassi nel meeting in calendario a luglio (e per i “falchi” la stretta dovrebbe attestarsi allo 0,5%). Il Ftse Mib ha terminato sopra quota 24 mila (+0,17% a 24.136,56 punti) a dispetto dei tanti titoli (tra cui Intesa Sanpaolo, -0,39%, Generali, -3,14%, Pirelli, -0,07%, Moncler, +0,05%, ed Eni, -1,27%) che hanno pagato il provento. Il Cane a sei zampe è stato sotto i riflettori anche a causa delle indiscrezioni riportate dal Financial Times: secondo l’autorevole testata, la società italiana potrebbe essere ...